ЕС может исключить Украину из "зеленой" зоны: Кулеба рассказал, что ждет туристов

ЕС может исключить Украину из "зеленой" зоны: Кулеба рассказал, что ждет туристов

Кулеба заверил, что тотального закрытия границ для украинцев не будет.

Европейский союз может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 20 октября.

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По его словам, Брюссель может принять такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Кулеба заверил, что "никакой политики в этом нет".

"К сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев коронавируса ... В результате мы имеем ужасную ситуацию с динамикой и перспективой, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого" списка", — высказался Кулеба.

Глава МИД напомнил, что в случае принятия решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

"Окончательное решение о поездках принимает каждая страна ЕС отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из "зеленого" списка ЕС, показывают, что не следует ожидать полного закрытия границ", — заявил Кулеба.

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Чтобы безопасно путешествовать следует сверять информацию об условиях въезда в страны на интерактивной карте МИД Украины, а также вакцинироваться против коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее стало известно, что Украину на этой неделе может быть исключено из перечня безопасных стран, для граждан которых в Евросоюзе рекомендуется снимать ограничения на въезд из-за распространения коронавируса.

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