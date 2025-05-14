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ЕС готовится существенно ограничить беспошлинный экспорт из Украины: кто больше всего пострадает
Евросоюз готовит ограничение беспошлинного импорта из Украины уже с июня. Квоты на агропродукцию значительно сократят. Украина может потерять до 3,5 млрд евро каждый год.
Европейский Союз планирует уже в июне сократить объем беспошлинного импорта из Украины, что может нанести серьезный удар по украинской экономике в условиях войны.
По данным Financial Times, речь идет о фактической отмене действующего с 2022 года преференциального режима и внедрении новых, существенно ограниченных квот.
Решение стало результатом давления со стороны нескольких стран-членов ЕС, прежде всего Польши, стремящейся защитить своих фермеров от конкуренции с украинскими производителями. Как сообщается, перед президентскими выборами в Польше Варшава инициировала отсрочку переговоров с Киевом по обновлению торгового соглашения, опасаясь роста популярности правых кандидатов.
Какие ограничения планируют ввести
Переходные мероприятия, которые готовит Еврокомиссия, предполагают не только возврат квот, но и существенное их уменьшение. В частности:
Квота на кукурузу: сокращается с 4,7 млн тонн в год до 650 тыс. тонн;
Сахар: с 109 тыс. тонн до 40,7 тыс. тонн;
Птица: с 57110 тонн до 40000 тонн;
Мед тоже попал под ограничения.
Новые правила предусматривают раздел квот на ежемесячные объемы, что еще больше усложняет логистику экспорта.
Последствия украинской экономики
По оценкам украинского правительства, возврат к довоенному режиму торговли может снизить доходы страны примерно на 3,5 млрд евро ежегодно. Торговый представитель Федерации работодателей Украины Михаил Бно-Айриян назвал эти планы “огромным шагом назад” и добавил: “Мы не знаем, какие будут правила. Это неприемлемо.
Особенно болезненными эти ограничения будут для секторов, поставляющих свежую продукцию: "Птица и сахар продаются вживую... при неопределенности мы просто теряем рынки", - пояснил Бно-Айриян.
Что говорят в ЕС
В Еврокомиссии подтвердили, что после 6 июня действующие договоренности завершают действие, и сейчас идет подготовка переходного механизма. В то же время, в Европарламенте решение вызывает беспокойство. Глава комитета по международной торговле Бернд Ланге заявил, что такая ситуация "действительно неприемлема" и подчеркнул, что "нужно по меньшей мере до октября, чтобы найти приемлемое решение".