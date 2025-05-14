ЕС готовится существенно ограничить беспошлинный экспорт из Украины: кто больше всего пострадает

ЕС готовится существенно ограничить беспошлинный экспорт из Украины. / © Getty Images

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Европейский Союз планирует уже в июне сократить объем беспошлинного импорта из Украины, что может нанести серьезный удар по украинской экономике в условиях войны.

По данным Financial Times, речь идет о фактической отмене действующего с 2022 года преференциального режима и внедрении новых, существенно ограниченных квот.

Решение стало результатом давления со стороны нескольких стран-членов ЕС, прежде всего Польши, стремящейся защитить своих фермеров от конкуренции с украинскими производителями. Как сообщается, перед президентскими выборами в Польше Варшава инициировала отсрочку переговоров с Киевом по обновлению торгового соглашения, опасаясь роста популярности правых кандидатов.

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Какие ограничения планируют ввести

Переходные мероприятия, которые готовит Еврокомиссия, предполагают не только возврат квот, но и существенное их уменьшение. В частности:

Квота на кукурузу: сокращается с 4,7 млн тонн в год до 650 тыс. тонн;

Сахар: с 109 тыс. тонн до 40,7 тыс. тонн;

Птица: с 57110 тонн до 40000 тонн;

Мед тоже попал под ограничения.

Новые правила предусматривают раздел квот на ежемесячные объемы, что еще больше усложняет логистику экспорта.

Последствия украинской экономики

По оценкам украинского правительства, возврат к довоенному режиму торговли может снизить доходы страны примерно на 3,5 млрд евро ежегодно. Торговый представитель Федерации работодателей Украины Михаил Бно-Айриян назвал эти планы “огромным шагом назад” и добавил: “Мы не знаем, какие будут правила. Это неприемлемо.

Особенно болезненными эти ограничения будут для секторов, поставляющих свежую продукцию: "Птица и сахар продаются вживую... при неопределенности мы просто теряем рынки", - пояснил Бно-Айриян.

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Что говорят в ЕС

В Еврокомиссии подтвердили, что после 6 июня действующие договоренности завершают действие, и сейчас идет подготовка переходного механизма. В то же время, в Европарламенте решение вызывает беспокойство. Глава комитета по международной торговле Бернд Ланге заявил, что такая ситуация "действительно неприемлема" и подчеркнул, что "нужно по меньшей мере до октября, чтобы найти приемлемое решение".