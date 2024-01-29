ЕС хочет уничтожить экономику Венгрии, США готовят ответ за удар в Иордании: главные новости ночи 29 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Республиканцы требуют от Байдена нанести удар по Ирану: что произошло Читать далее –>
- Евросоюз готовится уничтожить экономику Венгрии — Financial Times Читать далее –>
- В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
- "Ответ не заставит себя ждать": Пентагон прокомментировал атаку на американских военных в Иордании Читать далее –>
- Столтенберг ответил, когда Украину пригласят в НАТО Читать далее –>
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