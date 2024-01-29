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ЕС хочет уничтожить экономику Венгрии, США готовят ответ за удар в Иордании: главные новости ночи 29 января 2024 года

ЕС хочет уничтожить экономику Венгрии, США готовят ответ за удар в Иордании: главные новости ночи 29 января 2024 года

Премьер Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Республиканцы требуют от Байдена нанести удар по Ирану: что произошло Читать далее –>
  • Евросоюз готовится уничтожить экономику Венгрии — Financial Times Читать далее –>
  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • "Ответ не заставит себя ждать": Пентагон прокомментировал атаку на американских военных в Иордании Читать далее –>
  • Столтенберг ответил, когда Украину пригласят в НАТО Читать далее –>

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