ЕС ищет переговорщика с Россией: согласится ли Путин и почему в Кремле заговорили о «духе Пекина»

ТСН.ua уже писал, что во время неформального заседания на Кипре 27-28 мая министры иностранных дел ЕС обсудят возможные переговоры с Россией — кто именно их может вести от имени Союза. А также, по словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, — о чем именно говорить с россиянами. Ее заявление прозвучало после насмешливого предложения Путина назначить на роль переговорщика с Россией от ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который до мая 2022 года был председателем совета директоров «Роснефти».

Эта откровенная насмешка Путина взбудоражила лидеров европейских стран. В то же время, в ЕС уже давно подчеркивают необходимость назначения спецпосланника для проведения переговоров с Россией. Впервые об этом в феврале публично сказали в Латвии и Эстонии. Сейчас это уже объективная необходимость. Недавно госсекретарь Марко Рубио, который назвал украинскую армию сильнейшей в Европе, признал, что «усилия по мирному дипломатическому урегулированию зашли в тупик». Правда, он не сказал, почему и благодаря кому это произошло.

Накануне приезда Путина в Китай, который состоялся сразу после провального визита Трампа к Си, пресс-секретарь главы Кремля Песков выражал надежду, что благодаря миротворческим и посредническим усилиям американцев мирный процесс, который сейчас находится на паузе, будет возобновлен. Уже в Пекине Песков сказал, что Россия будет продолжать войну «до победы». Европейские лидеры считают, что именно Си оказывает влияние на Путина и может подтолкнуть его к заверешию войны. Но более чем за четыре года Китай не сделал ничего в этом направлении.

Переговоры с дьяволом: у ЕС есть четыре кандидата

На минувшей неделе, говоря о возможности введения «аэропортового» перемирия, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к новой роли Европы в мирных усилиях. Позже, во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть в переговорах.

«Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно Европу», — добавил украинский президент.

По информации Financial Times, среди кандидатов на спецпосланника для переговоров с Россией — бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также действующий и бывший президенты Финляндии Александер Стубб и Саули Нииностио.

«Администрация Трампа, которая сейчас сосредоточена на собственной войне на Ближнем Востоке, сообщила коллегам из ЕС, что не против того, чтобы Европа разговаривала с Путиным параллельно с мирными переговорами под руководством США», — отмечает FT, ссылаясь на три источника. В Кремле сообщили, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которых уже давно ждут в Киеве, должны вскоре посетить Москву. Правда, их визит может относиться исключительно к Ирану.

Politico также сообщает о четырех кандидатах — Меркель, Драги, Стубба и Каллас. Издание отмечает, что на прошлой неделе Кая Каллас, кажется, сама выдвинула свою кандидатуру, заявив: «Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия». Однако трое дипломатов из ЕС отметили в разговоре с Politico, что у Калласа жесткая антироссийская позиция, поэтому вряд ли в Кремле станут с ней говорить. Относительно Меркель против ее кандидатуры выступают даже в ХДС — партии действующего канцлера Фридриха Мерца и самой Ангелы Меркель. Да и сама она заявила, что не подойдет на роль переговорщика с Путиным, который, по ее словам, серьезно воспримет только действующих лидеров ЕС. В то же время, Spiegel называет еще одну кандидатуру — действующего президента Германии Франко-Вальтера-Штраймаера, известного в Украине еще при Минских договоренностях своей «формулой Штраймаера».

Россия готовится открыть еще один фронт

По мнению Фридриха Мерца, Россия должна быть готова к переговорам. Необходимо прекращение боевых действий. Только после этого ЕС должен назначать своего спецпредставителя, который будет говорить с Россией вместе с США и Украиной. Неизвестно, разделяют ли все в Евросоюзе такую позицию канцлера Германии.

По мнению Александра Стубба, для возобновления диалога с Россией есть две причины:

сильная позиция Украины, которая выигрывает эту войну и, соответственно, слабая позиция России;

и европейский интерес.

Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-нибудь диалог. Кто его будет вести и на каких условиях — пока рано говорить. Я считаю, что прежде всего нужно добиваться перемирия. Сейчас об этом не говорят. Были короткие перемирия на несколько дней. Возможно, европейцы могли бы помочь американцам в этом вопросе. Сейчас США уделяют больше внимания Ирану», — считает Александер Стубб.

В среду, 20 мая, Владимир Зеленский, на основе хороших контактов украинской команды с американской стороной, выразил надежду на возвращение к переговорам с США и Россией на этих неделях с участием также и Европы. Все это происходит на фоне масштабных ядерных учений в России и Беларуси и рисков возможного открытия нового фронта с территории Беларуси — Брянской области — против Украины или одной из стран-членов НАТО. Также на прошлой неделе Путин подписал указ об упрощении получения российских паспортов жителями непризнанного Приднестровья. А еще раньше Госдума приняла закон о привлечении российской армии для «защиты» граждан РФ в случае их ареста, содержания, уголовного и иного преследования за границей.

Эти действия Кремля явно свидетельствуют о подготовке к дальнейшей масштабной эскалации. Поэтому Европа, в противоположность США, которые продлили исключения из санкций для российской нефти и требуют от Украины территориальных уступок, должна усиливать давление на Россию. Однако в среду, 20 мая, Британия также ослабила санкции, разрешив импорт дизельного и авиационного горючего, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах. Министр по торговой политике Британии Крис Брайант уже извинился за это решение, добавив, что соответствующая лицензия будет приостановлена в ближайшее время.

Однако факт остается фактом — своими действиями США открыли «ящик Пандоры». Как пишет Reuters, в мае доходы России от продажи нефти и газа, несмотря на украинские дальнобойные санкции, выросли на 39%. Санкции ЕС на российский сжиженный газ начнут действовать только с 1 января 2027 года. Более того, как пишет Bloomberg, на фоне растущей угрозы с белорусского направления, после давления на Литву, США «просят» Украину помочь режиму Лукашенко снова экспортировать удобрения «Белорусскую», против которого США отменили свои санкции в марте этого года (подробнее об этом читайте в тексте ТСН.ua. восточный фланг НАТО до войны»).

В статье для Atlantic Council бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отмечает, что при сохранении положительных тенденций на поле боя, продаже американского оружия и предоставлении разведданных США из-за серьезных экономических проблем россиянам придется сесть за стол переговоров. В то же время, если из-за войны войны на Ближнем Востоке западные страны одна за другой будут ослаблять санкции, Россия, получая больше денег, вряд ли будет заинтересована в настоящих переговорах о завершении войны.

Надежды Фридриха Мерца и Каи Каллас на помощь Китаю в убеждении России сесть за стол переговоров тоже пока не оправдались. Развязав торговую войну, в том числе и против Европы, администрация Трампа уже давно толкает ее в объятия Китая. Так что Пекин уже и так частично получает то, что хочет. А находясь в КНР сразу после Трампа, у Путина заявили, что ничего не знают о «духе Анкориджа», и целесообразнее сейчас говорить о «духе Пекина».

Это было заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова. О «духе» или «формуле Анкориджа» он раньше говорил не раз. В интервью ТСН.ua европейские эксперты предполагали, что речь может идти о негласных договоренностях Трампа и Путина во время их саммита на Аляске по поводу территориальных уступок со стороны Украины — выхода Сил обороны Украины из Донбасса, о чем неоднократно публично говорила российская сторона. Впоследствии, что условием предоставления США гарантий безопасности Украине является выход ВСУ из Донбасса публично сказал Владимир Зеленский.

Так что заявление Ушакова может быть публичной оплеухой Соединенным Штатам и намеком, что в переговорах их может заменить Китай. От требования по территориальным уступкам со стороны Украины в Кремле не отказываются. Поэтому интересна здесь позиция ключевых стран ЕС, которые ищут своего спецпредставителя для переговоров с Путиным. Будут ли они усиливать давление на Кремль, чтобы он отказался от своих ультимативных требований? Ведь мы помним недавнее заявление Фридриха Мерца о том, что на пути к членству в ЕС Украине, возможно, придется смириться с потерей территорий.

