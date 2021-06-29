ЕС может признать украинские "COVID-сертификаты" до конца лета — Минцифры

Признание этого документа позволит беспрепятственно путешествовать.

Украина и Европейский Союз могут взаимно признать "COVID-сертификат" до конца лета 2021 года.

Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне ИТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Укринформ".

"Что касается"ковидных" сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе. Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем", — сказал Вискуб.

Он отметил, что в этом году Минцифры также ожидает взаимного признания электронных подписей, что может произойти уже осенью.

"Ковидные сертификаты" разработаны с учетом требований ЕС на основе спецификаций EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. В свою очередь, проектный менеджер Минцифры Екатерина Черногоренко предположила, что, скорее всего, Украина будет с каждой страной признавать возможность подтверждения сертификатов.

Напомним, "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить от 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в той или иной страны.

ТСН.ua расспросил о "COVID-сертификатах" у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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