ЕС может внести Украину в "красную" зону: закроют ли страны свои границы для украинцев

ЕС может внести Украину в "красную" зону: закроют ли страны свои границы для украинцев

Пока страна находится в "зеленом" списке.

Евросоюз готов внести Украину в "красную" зону. Брюссель уже якобы готовит официальное решение, потому что наша страна уже по нескольким критериям не соответствует европейским ковидним нормам, а новый всплеск лишь усложнил ситуацию.

Закроет ли ЕС границы для украинцев - в сюжете Сніданку з 1+1.

Свободное действие безвиза для украинцев возобновилась только летом, но уже сейчас его могут снова заблокировать. Уже сейчас ежедневно в Украине фиксируют в среднем 15 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина вырвалась в мировые лидеры по количеству смертей в день. К слову, в стране вакцинировано менее 20% населения — это самый низкий показатель в Европе.

Последний раз ЕС просматривал свой "зеленый список" 8 октября. Украина осталась в нем, несмотря на завышенные показатели смертности и выявления новых случаев. В тот день в Украине зарегистрировали уже 15 тысяч больных COVID-19. Обозреватели просматривают в этом только политический мотив: будто в Брюсселе не хотели огорчать Киев до саммита Украина-ЕС. Впрочем, он успешно прошел неделю назад, а эпидемиологические показатели в Украине только ухудшились

Украина может попасть в "красный" список на этой неделе. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Впрочем, исключения Брюсселем Украины из "зеленого" списка несет только рекомендательный характер. Далее каждая страна Европы принимать решения самостоятельно. За два года пандемии и с появлением вакцинации европейские правительства уже не прибегают к жестоким решениям, как полное закрытие границы. А на примере Германии, внесла Украину в "красную зону" еще неделю назад.

Можно гарантированно с абсолютной уверенностью говорить, что почти все государства ЕС оставят границы открытыми для вакцинированных. Это доказывает и украинская соседка Молдова, которую вычеркнули из списка безопасных стран ранее. Ведь ее вакцинированы граждане так же могут путешествовать в ЕС.

Впрочем, надо учитывать, какие вакцины принимает страна, в которую вы направляетесь. Подробную информацию можно проверить на сайтах посольств или на интерактивной карте Министерства иностранных дел с актуальной информацией о визах, разрешениях и ограничениях в условиях пандемии COVID-19.

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