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ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины на членство

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ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины на членство

Евросоюз официально зарегистрировал украинскую заявку на членство.

Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.

Об этом рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", — отметил дипломат.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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