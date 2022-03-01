ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины на членство

Евросоюз официально зарегистрировал украинскую заявку на членство.

Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.

Об этом рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", — отметил дипломат.

Вручил подписанную Президентом Украины @ZelenskyyUa заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту.

Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата. #UkraineIsEU #EUisUkraine pic.twitter.com/0x41FbOfBj — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.