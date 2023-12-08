ЕС найдет способ оказать помощь Украине, даже если Венгрия наложит вето

Высокопоставленный чиновник заверил, что европейские лидеры, по крайней мере 26 из них, не отступят от своих обязательств.

Европейский Союз найдет способы оказать значительную финансовую поддержку Украине даже если Венгрия наложит вето на нее, а также на переговоры о членстве Киева на саммите на следующей неделе.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС 8 декабря, передает Reuters.

"Мы знаем, насколько это жизненно важно. Европейские лидеры – ответственные люди – как минимум 26", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в подготовке саммита.

Отметим, в настоящее время Евросоюз объединяет 27 государств.

Собеседник заверил, что "они (европейские лидеры - ред.) будут придерживаться своих обязательств".

Если Орбан наложит вето на 50 миллиардов евро (53,75 миллиарда долларов) для Украины, то, по словам чиновника, блок мог бы выделить меньшую сумму на более короткий период или другие 26 стран ЕС могли бы расширить свои национальные взносы в двустороннем порядке в пользу Киева.

Дипломат ЕС напомнил, что в прошлом году Венгрия ветировала выделение 18 млрд евро помощи Украине, однако отозвала вето после того, как ЕС разморозил часть выплат, которые режим Орбана не мог получить из-за отступления от принципов демократии и верховенства закона. Собеседник также довольно резко охарактеризовал руководство Венгрии, назвав их "хулиганами".

"Венгерские хулиганы являются проблемой, когда дело доходит до нашей политики относительно агрессии России против Украины", — заявил дипломат на условиях анонимности.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан дал задачу своему государственному секретарю объявить о новых национальных консультациях, которые, скорее всего, будут полны манипулятивных вопросов об Украине и ее членстве в ЕС.

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