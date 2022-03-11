ЕС недостаточно изменился, чтобы предоставить Украине членство, — премьер Словении

Некоторые лидеры ЕС сосредоточены на дебатах, а не на реальных шагах по членству Украины в ЕС.

Премьер-министр Словении Янез Янша считает, что Евросоюз еще не достаточно изменился, чтобы предоставить членство Украине.

На сегодняшний день перспектива вступления Украины в Европейский союз не выглядит определенной. Об этом пишет РБК-Украина.

"Это новый мир, за последние две недели мир изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", — ответил он на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

Также, по его словам, некоторые европейские лидеры предпочитают сосредоточиться на дебатах по процедуре принятия Украины, чем на реальных шагах.

Напомним, ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение.

Ранее Словения приняла закон о временной защите для украинских беженцев.

ТСН.ua