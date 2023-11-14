ЕС обещает выполнить обязательства: с весны будет производить за год миллион снарядов и ракет

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка отметил, что возможность производства в ЕС увеличилась на 20-30% после середины февраля 2023 года.

Евросоюз с весны будет производить в год миллион снарядов и ракет. Еврокомиссар по внутренней торговле Тьерри Бретон на заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям (на уровне министров обороны) в Брюсселе будет отчитываться о выполнении плана по наращиванию мощностей производства снарядов странами Евросоюза.

Об этом сообщает "Укринформ".

"У нас есть положительные новости — наша возможность производства увеличилась на 20-30 процентов после середины февраля 2023 года. Конечно, наша цель — значительно выше цифры, и мы их получим немного позже, а именно весной 2024 года. Согласно нашим обязательствам перед Украиной, мы пообещали выйти на минимум миллион снарядов и ракет (ежегодно — ред.). И мы этих обязательств придерживаемся", — сообщил Тьери Бретон журналистам перед началом встречи с министрами.

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, как ответственный за возможности производства в Европе, также прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сказал, что сомневается в таких оптимистичных прогнозах.

"Я сделал тур по всем мощностям европейским – и хорошая новость – мощности есть, их нужно было только нарастить. И я вам говорю, что производство более миллиона снарядов, учитывая наши возможности, начиная с весны – будет соблюдено! Дальше дело за конкретными странами – это их ответственность соблюдать свои сроки и объемы. Это они должны хорошо контролировать и самое главное понимать, что то, что они производят, должно направляться прежде всего в Украину", - отметил Бретон.

Еще одной из тем встречи министров в Брюсселе, по словам Бретона, является "безусловная поддержка Украины", несмотря на трагические события на Ближнем Востоке.

Как отметил еврокомиссар, речь идет о создании новой общей стратегии защиты Европы.

Накануне высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает работать над выполнением обязательства по поставке в Украину миллиона артиллерийских снарядов, в то же время, вероятно, что сделать это до конца года не удастся, учитывая темпы производства боеприпасов.

Напомним, что в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Сначала это должна была быть передача снарядов из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.