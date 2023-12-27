ЕС обойдет вето Орбана на помощь Украине, взрывы в Одессе: главные новости ночи 27 декабря 2023 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

ЕС разрабатывает план оказания помощи Украине в обход вето Венгрии — Financial Times Читать далее –>

В Одессе прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>

Эксперт объяснил, эффективно ли силой отправлять на фронт потенциальных уклонян Читать далее –>

В Израиле рассказали, сколько еще будет продолжаться война в секторе Газа Читать далее –>

Бывшие министры обороны Британии подвергли критике премьера Сунака за "колебания в отношении Украины" Читать далее –>

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