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ЕС обойдет вето Орбана на помощь Украине, взрывы в Одессе: главные новости ночи 27 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
1 мин
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ЕС обойдет вето Орбана на помощь Украине, взрывы в Одессе: главные новости ночи 27 декабря 2023 года

Флаги Евросоюза и Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • ЕС разрабатывает план оказания помощи Украине в обход вето Венгрии — Financial Times Читать далее –>
  • В Одессе прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Эксперт объяснил, эффективно ли силой отправлять на фронт потенциальных уклонян Читать далее –>
  • В Израиле рассказали, сколько еще будет продолжаться война в секторе Газа Читать далее –>
  • Бывшие министры обороны Британии подвергли критике премьера Сунака за "колебания в отношении Украины" Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
312
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