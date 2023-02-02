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ЕС объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в 400 млн евро: на что направят деньги

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
246
Время на прочтение
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ЕС объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в 400 млн евро: на что направят деньги

Фото: УНИАН

400 млн евро направят на поддержку процесса реформ в Украине.

Европейский Союз объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в сумме 400 млн евро.

Об этом сегодня, 2 января, сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган в Брюсселе, информирует Bloomberg.

Эти средства будут направлены на поддержку процесса реформ.

Еврокомиссар отметил, что в скором времени ЕС также предложит продолжить приостановление всех тарифов и мер торговой защиты по украинскому импорту, а также приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах Евросоюза, пока в Украине остаются финансовые проблемы.

Напомним, президент Владимир Зеленский в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, анонсировал новые реформы в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
246
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