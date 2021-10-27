ЕС пересмотрел список COVID-безопасных стран: куда попала Украина

ЕС пока не планирует исключать Украину из списка "зеленых" государств.

Украина может остаться в "зеленом" списке Европейского Союза еще, по меньшей мере, на две недели.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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По его словам, в "зеленый список" будут включены четыре страны из Южной Америки и Африки.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только четыре страны из Южной Америки и Африки. Это значит, что Украина должна оставаться в списке еще не менее двух недель", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, если в Украине будет существенное увеличение инфицированных коронавирусом, страна рискует оказаться в перечне стран, откуда въезд в ЕС невозможен. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал граждан вакцинироваться, заметив, что это нужно не только для путешествий, но прежде всего для собственного здоровья и жизни.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что 23 сентября ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из списка стран, из которых разрешены поездки. В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду.

Ранее были названы 10 стран, карантинные условия въезда в которые больше всего интересуют украинцев.

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