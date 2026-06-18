ЕС планирует изменить правила для украинцев: кого могут лишить временной защиты

Временная защита / © ТСН

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ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2028, но правила могут измениться. В частности, рассматривается возможность ограничить право на получение убежища для мужчин от 23 до 60 лет.

ТСН.ua собрал все подробности о возможных изменениях во временной защите для украинцев в ЕС.

Временная защита украинцев в ЕС — какие изменения предлагают

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в письме к лидерам государств и правительств ЕС предложила пересмотреть механизмы предоставления защиты для украинцев. Хотя Брюссель планирует продлить действие временной защиты, однако условия его предоставления могут стать более избирательными.

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В документе отмечается, что изменение критериев необходимо для того, чтобы продление действия директивы не ослабляло обороноспособность Украины. Как отмечает Spiegel, это можно расценивать как сигнал о возможном ужесточении требований именно для мужчин мобилизационного возраста. Пока конкретных деталей будущей инициативы в Еврокомиссии не обнародовали.

Позиция Совета ЕС — что планируют изменить во временной защите

На заседании Совета ЕС страны-участницы подтвердили, что и дальше будут поддерживать Украину. Однако заявили о необходимости изменить существующие правила. Заместитель министра по миграции Кипра Николас Иоаннидес, председательствовавший на встрече, подчеркнул необходимость поиска баланса.

«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», — отметил Иоаннидес.

Еврокомиссар Магнус Бруннер рассказал, что министры обсуждают возможность лишить мужчин 23–60 лет права на временную защиту в ЕС. Этот вопрос обсуждали вместе со странами, которые приняли больше украинских беженцев.

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«Это также то, что просят нас сделать украинцы», — заявил Магнус Бруннер.

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Позиция Украины о временной защите — что предлагают

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов поддержал идею ограничить защиту для мужчин призывного возраста. По его словам, правила в Европе следует согласовать с украинскими законами: пока женщины, дети и пожилые люди нуждаются в поддержке, мужчин важно мотивировать к защите своего государства.

В свою очередь, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Киев ведет диалог с Еврокомиссией по программам добровольного возвращения.

«Украина, конечно, заинтересована в добровольном возвращении граждан Украины. Мужчин, женщин — разных граждан. Потому что мы понимаем, что миллионы украинцев за рубежом. Для нас, как для государства, это колоссальный вызов. Понимаем также, что вопрос возвращения людей — это, в частности, и вопрос создания условий безопасности в Украине», — высказался спикер МИД.

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Также он добавил, что Украина не предлагает никаких денежных выплат, как это иногда ошибочно утверждают в соцсетях. Речь идет исключительно об инициативах иностранных правительств, которые могут финансово поддержать украинцев, решивших самостоятельно вернуться. В то же время, Украина поддерживает сохранение нынешнего уровня защиты в ЕС для тех украинцев, которые находятся за границей на законных основаниях.

По словам главы делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егора Чернева, у Евросоюза нет правовых оснований для депортации украинских мужчин только из-за их мобилизационного возраста, поскольку это противоречит международному праву. Большая депортация украинцев возможна только при совершении уголовных преступлений.

Также он подчеркнул, что отмена социальных выплат в странах ЕС вряд ли побуждает мужчин массово возвращаться в Украину. По мнению политика, не желающие возвращаться будут искать пути для работы и легализации в Европе, даже если останутся без государственной помощи.

Какие страны поддерживают изменения к временной защите

Во время встречи министров в Люксембурге 4 июня позиции стран разделились относительно отмены автоматической защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. В частности, Германия, Швеция и Польша поддерживают эту идею и считают, что это поможет Украине в обороне. К примеру, в Германии предлагают заменить автоматический статус беженца на обычную процедуру предоставления убежища.

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Австрия тоже поддерживает эту идею. Местный министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что выступает против того, чтобы мужчины призывного возраста получали защиту автоматически.

Кроме этого, в Чехии разгорелся скандал из-за заявлений политика Томио Окамуры, призвавшего немедленно отменить временную защиту для украинских беженцев. Он аргументировал это тем, что украинцев в стране вроде бы слишком много, и они должны вернуться домой сразу после завершения войны.

Оппоненты Окамуры резко раскритиковали эти слова и назвали их возмутительными. В частности, представитель партии ODS Мартин Купка напомнил, что украинцы приносят пользу Чехии: почти 175 тысяч беженцев официально работают, а их присутствие помогает стране избежать обязательного распределения других мигрантов в рамках ЕС. В то же время, Купка отметил, что власти готовы обсуждать лишь отдельные изменения, например, относительно правил выплат или контроля за автомобилями.

Какие страны не поддерживают новые правила

В то же время Эстония и Люксембург выступают против перемен. Там настаивают, что действующие правила следует оставить без изменений и предварительно согласовать любые новые шаги с украинскими властями.

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Еврокомиссар Магнус Бруннер отметил, что стороны могут найти общий язык в отношении мужчин призывного возраста, однако окончательного решения пока нет.

Что будет дальше с временной защитой

На сегодняшний день более 4,3 млн украинцев пользуются механизмом Директивы о массовом наплыве, действие которой официально продлено до 4 марта 2027 года.

Еврокомиссия планирует уже в ближайшие недели представить официальные предложения относительно того, «как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь временной защиты» для украинских граждан. Окончательное решение о формате продления защиты до 2028 года должны принять государства-члены ЕС квалифицированным большинством голосов.

Временная защита — последние новости

На июнь 2026 года в ЕС проживает около 4,33 миллиона украинцев с временной защитой. Больше всего мужчин приняли Германия (28,7%), Польша (22,3%) и Чехия (9%).

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Согласно данным Евростата за март 2026 года, наибольшая доля беженцев по количеству местных жителей зафиксирована в Чехии, Польше, Словакии и Кипре.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность отказать во временной защите украинским мужчинам, только что приехавшим в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Коренная Улльрих во время обсуждения в Европарламенте.

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