ЕС планирует отправить в Украину своих военных инструкторов, "когда позволят обстоятельства"

Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск, которая сейчас базируется в Германии и Польше на территорию самой Украины.

Европейская служба внешних дел планирует расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск на территории Украины, когда "позволят обстоятельства".

Об этом пишет EL PAÍS.

Отмечается, что Европейская служба по внешним делам планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и софинансировать передовые системы вооружений государствами-членами.

"Включая ракеты и боевые самолеты", — говорится во внутреннем документе европейской дипломатической службы, который получил издание EL PAÍS.

В отчете анализируются формулы "безопасных компромиссов", которые ЕС может достичь с Украиной. В частности, Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск, которая сейчас базируется в Германии и Польше. То есть "когда разрешат обстоятельства", ее планируют перевести в Украину. Правда, издание предполагает, что это может произойти уже после окончания войны.

В документе Европейской службы внешних дел также говорится о "обязательстве безопасности" перед Украиной. Предлагается ужесточение помощи в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержке кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что кроме военной помощи, союзники Украины проводят подготовку военного резерва ВСУ, которая сейчас проходит, в частности, и под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО.

В то же время, польские, канадские и норвежские инструкторы, которые учат ВСУ строить и прорывать танковые препятствия, украинцами искренне поражены.

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