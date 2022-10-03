Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ЕС подписал пакет финансовой помощи Украине на 5 млрд евро — Шмигаль поблагодарил за такое решение

Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ЕС подписал пакет финансовой помощи Украине на 5 млрд евро — Шмигаль поблагодарил за такое решение

Скриншот с видео

Премьер-министр Украины назвал помощь очередным жестом ЕС, поддерживающим Украину на пути к победе в войне.

Европейский Союз подписал пакет финансовой помощи Украине на сумму пять миллиардов евро, сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter выразил благодарность Европейскому Союзу за такое решение.

"ЕС только подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Благодарен Урсули фон дер Ляен и Валдису Домбровскису за такое решение. Это еще один жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", – написал Шмигаль.

Домбровскис написал в Twitter, что "рад подписать второй Меморандум о взаимопонимании с Украиной после того, как Россия начала свою жестокую войну".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал анонсированную в РФ "церемонию вхождения" захваченных украинских территорий в состав России "фрик-шоу".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
120
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация