ЕС подписал пакет финансовой помощи Украине на 5 млрд евро — Шмигаль поблагодарил за такое решение

Премьер-министр Украины назвал помощь очередным жестом ЕС, поддерживающим Украину на пути к победе в войне.

Европейский Союз подписал пакет финансовой помощи Украине на сумму пять миллиардов евро, сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter выразил благодарность Европейскому Союзу за такое решение.

"ЕС только подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Благодарен Урсули фон дер Ляен и Валдису Домбровскису за такое решение. Это еще один жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", – написал Шмигаль.

The #EU имеет целый титул Memorandum of Understanding on providing €5B in macro-financial assistance. Grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis для такого решения. Это является другой gestou of EU determine to support in winning this war, rebuilding & pursuing European future. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

Домбровскис написал в Twitter, что "рад подписать второй Меморандум о взаимопонимании с Украиной после того, как Россия начала свою жестокую войну".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал анонсированную в РФ "церемонию вхождения" захваченных украинских территорий в состав России "фрик-шоу".

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