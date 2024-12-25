ЕС предоставил Украине 150 млн евро грантовой помощи: куда направят средства

Это уже второй транш в рамках соглашения между Украиной и ЕС на сумму 300 млн. евро.

Европейский Союз перечислил Украине второй транш грантовой помощи в размере 150 млн. евро в рамках программы быстрого восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министерство финансов Украины.

Эти средства будут направлены на бесплатное питание для учащихся 1-4 классов (65 млн. евро), восстановление портовой инфраструктуры (50 млн. евро), поддержку сельского хозяйства (20 млн. евро) и восстановление критической инфраструктуры (15 млн. евро).

"Спасибо странам и институтам ЕС за важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев", — отметил Шмыгаль.

Напомним, Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ.

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