ЕС снял часть санкций с Януковича и его сына, а также с Пшонки

Санкции были введены 8 лет назад, их действие завершилось.

С беглого президента Виктора Януковича, его младшего сына, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема сняли часть санкций. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза в связи с тем, что действие санкций прошло 6 сентября.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Эти санкции Европейский Союз ввел 5 марта 2014 года за "расход государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением". Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

"На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, в отношении которых срок применения ограничительных мер истек 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть изъяты из приложения I (санкционный список — Ред. 12) в Регламент (ЕС) № 208/2014", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября 2022 года ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за подрыва территориальной целостности Украины.

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