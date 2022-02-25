ЕС ужесточает санкции против России: речь идет об энергетике, банках и технологиях

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала решение – новой эрой.

Евросоюз расширил пакет санкций против России. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, принятое решение демонстрирует единство Евросоюза.

Согласно ему, ограничения будут касаться 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе в сфере обороны.

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Также санкции будут введены против энергетики России, ключевой для государства и особенно ей выгодна. «Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, делая невозможным Россию модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы», — написала Урсула фон дер Ляен.

ЕС запретит продажи самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, будет ограничен доступ России к важным технологиям, таким как полупроводники и современное программное обеспечение.

«Наконец-то: визы. Дипломаты, связанные с ними группы, и у бизнесменов больше не будет привилегированного доступа к Европейскому Союзу. Эти события знаменуют начало новой эры. Путин пытается подчинить себе дружественную европейскую страну. Он пытается силой перерисовать карту Европы. Он должен, и он терпит неудачу», — отметила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, президент Джо Байден объявил о введении в отношении России и ее экономике санкций. В частности, речь идет о том, что США вместе с лидерами Большой семерки полностью ограничат способность правительства РФ действовать в долларах, евро и йене. Также вводятся экспортные ограничения и санкции против российских банков, среди которых Сбербанк и ВТБ, а также Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк. Более того, американские санкции, по словам президента США, будут касаться и космической сферы РФ.

Также санкции вводит Канада. Согласно документу, новые поправки налагают ограничения на 31 человек, являющихся ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, на которых уже наложены санкции Канады, и 27 ключевых финансовых учреждений. Кроме того, они будут включать 351 член Государственной Думы России, которые проголосовали за решение о признании "независимости" так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик".