ЕС в январе передаст Украине первый транш из пакета макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро

Это транш из крупнейшего пакета макрофинансовой помощи, который ЕС когда-либо предоставлял стране-партнеру.

Украина в январе получит от ЕС первый транш из пакета макрофинансовой помощи 18 миллиардов евро.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, информирует официальный Телеграмм-канал Еврокомиссии.

"Уже в январе мы переведем первый транш из пакета поддержки для Украины в размере 18 миллиардов евро. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который ЕС когда-либо оказывал стране-партнеру", — сказала Урсула фон дер Ляен.

18 млрд евро для Украины от ЕС

В декабре 2022 года Европейский Союз выделил Украине макрофинансовую помощь на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

Ранее европейские СМИ писали, что вето на выделение Украине 18 млрд евро накладывали Польша и Венгрия. Будапешт пошел на уступки в обмен на выделение субсидий Венгрии. Варшава, выступавшая против ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%, тоже поддержала Украину.

Отметим, что по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС в 2022 году выделил Украине 19,7 млрд евро финансовой помощи.

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