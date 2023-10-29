ЕС возвращает в Россию Фестиваль европейского кино – в Минкульте отреагировали

Евросоюз проведет в России Фестиваль европейского кино, который отменили в 2022 году, – мероприятие пройдет онлайн с 1 по 15 ноября. На нем планируется представить 21 фильм из стран ЕС и два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на такое заявление.

Там отметили, что ценят партнерство и помощь европейских союзников, поэтому считают сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в РФ "досадным недоразумением".

В Минкульте подчеркнули, чтобы остановить полномасштабную агрессию России против Украины и не допустить возникновения новых очагов военных действий, спровоцированных РФ, на территории европейских государств, важно продолжать эффективную санкционную политику не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе.

"Все европейское сообщество должно быть консолидированным и последовательным в борьбе со злом, которым сегодня стала страна-агрессор. От действий РФ страдают миллионы людей, уничтожены 835 объектов культурного наследия, 1702 объекта культурной инфраструктуры, которые имеют ценность не только для Украины, а являются частью европейского и мирового культурного достояния. Поэтому возобновление культурного диалога со страной-агрессором в таких условиях недопустимо", — говорится в сообщении.

В рамках Фестиваля европейского кино покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС. Все фильмы покажут на языке оригинала с российскими субтитрами. Они будут доступны россиянам бесплатно.

Напомним, на Мальте состоялся саммит по "Формуле мира" – в ОП рассказали о результатах встречи.

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