ЕС впервые ввел санкции против РФ за кровавые удары по Киеву: детали

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

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Европейский Союз ввел санкции против производителей компонентов для «Шахедов» и «Гераней» после смертельных ударов Российской Федерации по Киеву в ночь на 1 и 5 июля.

Об этом сообщили на официальном сайте Евросовета.

Отмечается, что Евросовет пришел к такому решению в связи с «длительной и эскалационной агрессией России против Украины, включая ее недавние смертельные удары по Киеву». В сообщении отмечают, что жестокая военная кампания Москвы «намеренно направлена против гражданской инфраструктуры».

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«Совет сегодня решил ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти организаций. Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса. В частности, из-за участия в производстве беспилотников», — подчеркивают евродепутаты.

Пять компаний входят в группу ABS Electro, которая специализируется на разработке и производстве электронных и радиоэлектронных компонентов для российских военных технологий. В частности, они участвуют в создании систем, помогающих российским дронам типа «Шахед» и «Герань» быть более устойчивыми к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Часть компаний группы создает автоматизированные системы управления для энергетического сектора РФ, что обеспечивает дополнительные поступления для российской экономики и государственного бюджета.

Кроме того, в санкционном списке оказалась Ирина Харисова — глава совета директоров группы компаний ABS Electro и руководитель нескольких предприятий, входящих в эту структуру.

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Напомним, в ночь на 16 июля РФ совершила шестую баллистическую атаку на Киев за июль. Очередная атака унесла жизни двух человек. Всего с начала месяца в столице погибли более 50 человек. В частности, 31 жизнь забрал враг во время удара по жилым домам в ночь на 2 июля.

Аналитики ISW отмечают, что Киев хотят сделать непригодным для жизни. Российская Федерация изменила тактику воздушного террора и пытается заставить украинцев бежать из столицы. В частности, враг «адаптирует свои удары с использованием беспилотников».

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