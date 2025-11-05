ЕС вводит новую систему контроля границы EES: что изменится для украинцев

Пересечение границы / © ТСН.ua

Евросоюз запускает систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая будет фиксировать данные всех иностранцев, в том числе украинцев, пересекающих Шенгенскую зону. Однако новых документов для путешествий в страны ЕС не требуется.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, система EES предусматривает внесение в базу биометрических данных — отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных, а также информации о пересечении границы.

«Украинцам не нужно готовить никакие дополнительные документы. Все данные будут вноситься в систему автоматически при прохождении контроля», — пояснил Демченко.

Кого освободят от сдачи отпечатков пальцев

Отпечатки пальцев не будут брать у детей до 12 лет, но фотографирование лица будет обязательным для всех категорий путешественников.

В случае отказа предоставить биометрические данные пересечь границу не разрешат, подчеркнул эксперт.

Система EES создана для усиления безопасности в Евросоюзе и предотвращения использования поддельных документов. Она позволит более точно отслеживать сроки пребывания иностранцев в Шенгенской зоне и упростит выявление нарушителей визового или безвизового режима.

Андрей Демченко заверил, что для граждан Украины условия безвизового режима остаются прежними. Единственное требование — наличие биометрического загранпаспорта.

Таким образом, внедрение системы EES не усложнит путешествия в ЕС, но обеспечит большую безопасность и цифровой контроль за перемещением всех посетителей.

Напомним, новые правила пересечения границы ЕС заработали с 12 октября. Новая система въезда/выезда (EES) заменит штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Она будет касаться краткосрочных поездок — до 90 дней в течение любых 180 дней.

Заметим, что уже все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной в пределах Львовской области, работают в системе EES.