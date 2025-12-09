Еще 2–3 массированных атаки по энергетике, и оборудования для ремонта не останется, считает эксперт / © ТСН.ua

Реклама

Украинская энергосистема может столкнуться с необратимыми последствиями уже после нескольких последующих массированных атак.

Такое мнение высказал директор Центра по исследованию энергетики Александр Харченко, передают Новости.LIVE.

Он признал, что резервов в энергосистеме пока что нет.

Реклама

«Возможно, я просто чего-то не знаю. Я был бы рад этому. Но я не вижу сейчас ресурсов ни у „Укрэнерго“, ни у генерирующих компаний, ни у распределительных компаний, особенно для того, чтобы закупать то оборудование, которое им уже сейчас нужно и потребуется через два-три месяца», — заявил Харченко.

По его словам, еще две-три большие атаки РФ на энергосистему могут стать критическим пределом.

«То есть в „Укрэнерго“ какие-то „закрома“ еще работают и что-то там еще есть. У всех остальных, насколько я понимаю, ситуация близка к такой, что они через некоторое и очень короткое время — две три атаки — будут просто смотреть на повреждения и не понимать, как это восстанавливать», — предупредил эксперт.

Ранее мы публиковали обновленные графики стабилизационных отключений по областям Украины на 9 декабря.