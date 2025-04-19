Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена: появились фото

277 воинов вернулись домой из русского плена / © Владимир Зеленский

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Наши дома — одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из русского плена.

Об этом сообщил президент Украины в соцсетях.

Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской областях.

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«Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество», — отметил президент.

Освобожденные из российского плена украинские герои / © Владимир Зеленский

Освобожденные из российского плена украинские герои / © Владимир Зеленский

Освобожденные из российского плена украинские герои / © Владимир Зеленский

Освобожденные из российского плена украинские герои / © Владимир Зеленский

Освобожденные из российского плена украинские герои / © Владимир Зеленский

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека — воинов и гражданских.

«Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, уже более трех лет в своих тюрьмах россияне содержат не только украинских военнопленных, но и гражданских, которых в начале полномасштабного вторжения забрали тогда еще с оккупированной Киевщины. Только из-под столицы на вражескую территорию вывезли несколько сот человек. Среди них наш коллега, корреспондент агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. Ему Кремль за эти более тысячи дней плена не предъявил ни одного обвинения, но и отпускать украинского журналиста не хочет.