Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Еще 4 требования: до какого времени Рада должна выполнить евроинтеграционные обязательства

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Еще 4 требования: до какого времени Рада должна выполнить евроинтеграционные обязательства

Украина в ЕС/Иллюстративные фото / Фото: ТСН.ua

Наше государство должно приложить все усилия, чтобы стать членом объединения.

Верховная Рада Украины должна выполнить еще четыре требования по пути к евроинтеграции. Это следует сделать до весны 2024 года.

Об этом рассказала заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк, пишет "Укринформ".

О чем идет речь

Как отмечает политика, украинский парламент имеет следующие задачи:

  1. принять изменения в Закон "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины";
  2. поддержать изменения в Закон "О Конституционном Суде Украины";
  3. усилить самостоятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  4. увеличить штат Национального антикоррупционного бюро.

Нашему государству очень важно выполнить свои обязательства до весны следующего года. Это позволит уничтожить все преграды для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"ВРУ это сделает", – уверяет Кондратюк.

Политическое решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет принято, считает она, ведь большинство стран-членов ЕС ориентируются на Европейскую комиссию. Как известно, сложности есть только с Венгрией, которая требует изменений в Закон "О национальных меньшинствах", в частности в вопросе языка и образования.

"Мы должны это проговорить и решить. Сейчас этим занимается комитет ВР по правам человека, а также первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", — подытожила заместитель Председателя ВРУ.

Ранее говорилось, что в Европе обсуждают вступление Украины в ЕС. Кто может помешать членству – читайте в нашем материале.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
376
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация