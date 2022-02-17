Еще 66 тысяч украинцев вакцинировались за сутки от COVID-19: сколько людей получило "бустер"

"Бустер" сделали в общей сложности более 617 тысяч украинцев.
В Украине с начала вакцинальной кампании по состоянию на 17 февраля проведено в общей сложности 31 317 953 прививки. За прошедшие сутки 66 082 человека вакцинировано против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.
Согласно статистике, за сутки 16 февраля в Украине первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу – 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека.
С начала вакцинации компании привито 15 631 68 человек, из них получено дозу – 15 631 687 человек. Также в общей сложности уже двумя дозами вакцинировано – 15 043 831 человека, дополнительной дозой – 25 353 человека и 617 082 человека сделали "бустер". В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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