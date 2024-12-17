«Еще более 1500 защитников Мариуполя в плену»: Ахметов продолжил работу проекта «Сердца Азовстали»

Проект поддержки защитников Мариуполя и их семей Сердце Азовстали продолжит работу в 2025 году. Такое решение принял основатель проекта Ринат Ахметов.

«Я принял решение продолжить работу проекта «Сердце Азовстали» в 2025 году, потому что более полутора тысяч защитников Мариуполя все еще находятся в плену. И это не просто цифра – это более полутора тысяч мужественных людей, украинцев, оказавшихся в крайне сложной жизненной ситуации. Они должны знать, что они не сами. Что их ждут дома – ждут их семьи, родители, дети, ждет вся Украина. А наша обязанность – бороться за этих ребят, поддерживать и помогать. Мы должны сказать им большое «спасибо» за их подвиг – не только словами, но и делами», – заявил Ринат Ахметов.

Проект «Сердце Азовстали» приступил к работе 16 января 2023 года по личному решению Ахметова.

Он выделил в поддержку защитников Мариуполя 1 миллиард гривен в 2023 и 2024 годах.

Благодаря этому за два года более 6000 защитников получили поддержку персонально или через их семьи.

Сегодня проект получил дополнительное финансирование на 2025 год и продлит поддержку защитников Мариуполя в течение следующих 12 месяцев.

Команда проекта совместно с защитниками Мариуполя определит и представит направления поддержки на следующий год вместе с бюджетом в феврале 2025 года, а также отчитается за предыдущие два года.