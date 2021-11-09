Еще будет потепление: народный синоптик предупредил о "температурных" качелях в Украине

Погода в Украине будет неустойчивой в течение декабря.
Погода в Украине в течение декабря будет удивлять граждан — месяц начнется с морозов, после последует потепление. Также в первый зимний месяц дожди будут чередоваться со снегом.
Об этом сообщил народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач в интервью изданию "Полесье".
По данным синоптика, в первой декаде декабря столбики термометров будут чаще опускаться ниже нуля, возможны также незначительные осадки.
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Во второй декаде декабря украинцев ждет потепление. Снова приморозится 18-19 декабря, а затем снова станет теплее.
Ближе к новогодним праздникам, по данным синоптика, морозных ночей станет больше, но дневная температура воздуха все равно будет выше нуля.
Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.