Еще будет потепление: народный синоптик предупредил о "температурных" качелях в Украине

Еще будет потепление: народный синоптик предупредил о "температурных" качелях в Украине

Погода в Украине будет неустойчивой в течение декабря.

Погода в Украине в течение декабря будет удивлять граждан — месяц начнется с морозов, после последует потепление. Также в первый зимний месяц дожди будут чередоваться со снегом.

Об этом сообщил народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач в интервью изданию "Полесье".

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По данным синоптика, в первой декаде декабря столбики термометров будут чаще опускаться ниже нуля, возможны также незначительные осадки.

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Во второй декаде декабря украинцев ждет потепление. Снова приморозится 18-19 декабря, а затем снова станет теплее.

Ближе к новогодним праздникам, по данным синоптика, морозных ночей станет больше, но дневная температура воздуха все равно будет выше нуля.

Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

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