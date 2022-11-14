Еще четыре тела погибших от рук оккупантов нашли возле Купянска (фото)

В Харьковской области идет эксгумация тел погибших от рук российских оккупантов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В поселке Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали труп 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На теле трупа обнаружены две колото-резаные раны на спине.

Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

В Купянске установили жертв вражеских ракетных ударов: 70-летнего мужчину и женщину 40 лет. Их тела эксгумированы.

Напомним, что почти во всех захваченных городах и селах на территории Украины, в том числе и на Харьковщине, россияне обустраивали застенки для пыток и убийств местных граждан.

После этого оккупанты закапывали тела погибших или заставляли это делать других местных жителей.

Напомним, в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы , где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них много женщин и детей.

В частности, под Изюмом были найдены захоронения целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

В деоккупированных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 погибших. Среди них обнаружили тело годовалого младенца.

Замучены рашистами: в Изюме завершили эксгумацию тел