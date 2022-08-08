Еще два судна с украинским зерном вышли из одесских портов

Четыре корабля, отбывшие вчера, 7 августа, и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и завтра пройдут проверку.

В понедельник утром, 8 августа, из портов Одесской области вышли еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках работы Совместного координационного центра продолжается отгрузка зерна из украинских портов", – говорится в сообщении.

Так, из порта "Южный" отбыло судно SACURA, перевозящее 11 тысяч тонн сои в Италию.

Из порта "Черноморск" отбыло судно ARIZONA, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Турцию.

Экспорт украинского продовольствия из порта Одессы не производился с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. А уже утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту.

В понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу.

В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием — три судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

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