Еще два судна с украинским зерном вышли из одесских портов

Четыре корабля, отбывшие вчера, 7 августа, и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и завтра пройдут проверку.
В понедельник утром, 8 августа, из портов Одесской области вышли еще два судна с продовольствием.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"В рамках работы Совместного координационного центра продолжается отгрузка зерна из украинских портов", – говорится в сообщении.
Так, из порта "Южный" отбыло судно SACURA, перевозящее 11 тысяч тонн сои в Италию.
Из порта "Черноморск" отбыло судно ARIZONA, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Турцию.
Экспорт украинского продовольствия из порта Одессы не производился с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. А уже утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту.
В понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу.
В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием — три судна из Черноморска и еще одно из Одессы.
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