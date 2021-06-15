Еще две больницы Закарпатья готовы быстрее спасать пациентов: там завершилась "Большая стройка"

Приемные отделения обновили в больнице Мукачево и в Воловце.

В Закарпатской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка» открыли обновленные приемные отделения, где будут оказывать комплексную неотложную медицинскую помощь.

Подробности рассказал в Facebook глава обладминистрации Анатолий Полосков.

Первый объект - это приемное отделение Мукачевской центральной районной больницы, которое прошло полную реконструкцию. В частности, здесь появился "теплый бокс» для заезда "скорых» и приема пациентов.

Также в отделении установили новые системы кондиционирования, вентиляции и закупили новое медицинское оборудование, среди которого - компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентген и другие.

Второе обновленное отделение экстренной медицинской помощи открыли после реконструкции в Воловецкой центральной районной больнице. До того отделение ждало капитального ремонта целых 30 лет.

Здесь также появилась новая техника: УЗИ-аппарат, цифровой стационарный рентген и компьютерный томограф.

"Это уже шестое приемное отделение в области, которое нашей команде удалось модернизировать благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка». Это отличный результат сотрудничества государства, областных и местных грома", - отметил Полосков.

Модернизированные приемные отделения дают возможность быстро проводить диагностику и оказывать необходимую медицинскую помощь. В неотложных случаях такая оперативность позволит буквально спасать жизни.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по стране будет открыто 177 таких отделений.

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