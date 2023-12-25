Еще и получил деньги: в Прикарпатье мужчина придумал способ, как избежать мобилизации

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Ивано-Франковской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации, оформив уход за человеком с ІІ группой инвалидности. За это его приговорили к испытательному сроку.
Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области.
По данным суда, житель Прикарпатья 3 февраля 2023 года получил повестку, однако не прибыл в военкомат. В мае 2023 года подсудимый договорился со знакомым, у которого есть ІІ группа инвалидности о том, что он оформит за ним уход. Тогда он обратился к местным властям и сообщил, что проживает вместе вместе лицом с инвалидностью, а потому имеет право оформить уход.
В июне 2023 года подсудимый пришел в ТЦК и СП, где он был признан годным к службе в армии. Однако призывник показал документ о том, что он ухаживает за лицом с инвалидностью и получил отсрочку от мобилизации.
Кроме того, мужчина обратился к местным властям и получил 10356 грн, поскольку он оформил уход за лицом с инвалидностью.
Впоследствии подозреваемого уличили в том, что ни за кем он не ухаживает и не проживает совместно с мужчиной, имеющим инвалидность.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по ч.1 ст.190, ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.
Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, военный заявил, что в учебных центрах саботируют подготовку мобилизованных.
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