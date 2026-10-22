Еще минус полмиллиона за полгода: сколько людей на самом деле осталось в Украине

28,5 миллиона и это еще не предел: Либанова предупредила об опасном сценарии для Украины

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По состоянию на середину 2026 года в Украине осталось 28,5 миллионов человек. За примерно полгода население сократилось еще на полмиллиона.

Об этом в комментарии Телеграфу новый результат расчетов Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины впервые публично озвучила его директор, демограф Элла Либанова.

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Либанова рассказала, что, по предварительной общей оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной украинскому правительству территории проживало около 29 миллионов человек.

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Она пояснила, что демографы сопоставили данные трех мобильных операторов с государственными реестрами. Расчет учитывал людей, фактически находившихся на этой территории, в том числе внутренне перемещенных лиц. Погрешность могла составлять около 300 тысяч.

Эксперт подчеркнула: главная причина сокращения населения — выезд людей за границу. Либанова опасается, что после окончания войны и отмены военного положения сокращение населения не уменьшится, а наоборот — увеличится.

«Когда мужчины получат возможность выезда, когда вернутся с фронта, работу, которую они будут считать достойной, и зарплаты, которую они будут считать приемлемой, мы им предложить не сможем. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи — в Украине или за ее пределами? — допустила Элла Либанова.

Напомним, финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ предположил, что население Украины уже может приближаться к 20 миллионам.

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Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают около 500 тысяч человек, а рождаются около 180-220 тысяч детей.

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