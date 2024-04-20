Еще на одном пункте пропуска на границе частично возобновят движение: детали

Сегодня разблокированы КПП "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец".

В воскресенье, 21 апреля, в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" частично возобновят пропуск грузовиков через границу с Польшей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Польские фермеры планируют пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию). Предварительно движение грузовиков должно начаться в 08:00 21 апреля", — говорится в сообщении.

Отметим, что 20 апреля поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец". Движение грузовиков происходит в обычном режиме.

Как сообщалось, накануне премьер Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку украинской границы. Он рассказал о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских бомбардировок.

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