Еще на одном участке фронта объявлено перемирие: детали договоренности при посредничестве МАГАТЭ

Запорожская АЭС / © Фото из открытых источников

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В субботу, 5 сентября, вступило в силу локальное перемирие, которое должно обеспечить ремонт линий электропередачи, питающих оккупированную Запорожскую АЭС, которая с 20 августа остается без внешнего электроснабжения.

Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.

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«Еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, вступило в силу, чтобы обеспечить ремонт линий электропередач, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения, о чем сегодня сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за военных действий на северном берегу Днепра 20 августа станция потеряла соединение с оставшейся единственной линией электропередачи — 330-киловольтной линией «Фероплавная-1». С этого момента Запорожская АЭС возлагается на аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести реакторов и бассейнов с отработанным топливом.

На станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней ей может грозить полное обесточивание, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение, или не удастся доставить дополнительные запасы топлива на объект, расположенный в зоне активных боевых действий.

«В рамках временного перемирия вокруг поврежденной линии электропередачи украинские технические специалисты начнут ремонт линии сегодня после разминирования территории», — отмечается в сообщении.

В своем заявлении Гросси добавил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ в интересах ядерной безопасности и защиты.

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Команда МАГАТЭ будет контролировать ход ремонтных работ во время перемирия уже седьмого по счету.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин отдал указание с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток.

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