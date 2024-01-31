"Еще не сообщат, а средства уже заблокируют": юрист о "баге" в наказании для уклонистов

Юрист предполагает, что суды просто не справятся с таким количеством загруженности.

Блокировка средств на счетах уклонистов, которую планируют ввести в новом законопроекте о мобилизации, может "положить" судебную систему.

Такое мнение высказал юрист и специалист центра поддержки ветеранам Роман Лихачев в комментарии "Киев24".

"Судебная система уже легла в нашей стране, потому что нереальное количество нагрузок на судей. По несколько тысяч дел, а иногда и десятков тысяч дел приходится на одного судью", – говорит юрист.

Он отметил, что в случае принятия новой редакции законопроекта о мобилизации суды могут погрузить еще несколькими миллионами представлений по ограничению средств.

"Сейчас часто пишут о том, что не могут отсылать документы сторонам по делу, потому что у них нет денег на почтовые марки. А здесь в течение 15 суток они должны сообщить лицу, вынести решение и это решение подлежит немедленному исполнению. То есть лицо не будет уведомлено, а его средства уже заблокируют на счетах", – предполагает Лихачев.

Ранее ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР. В частности, предполагается, что если уклонист не появляется в ТЦК, в суд накладывает арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

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