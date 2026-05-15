Еще не внедрили даже половины: «Флэш» анонсировал глобальные изменения в борьбе с «Шахедами»

Военный эксперт и советник министра цифровой трансформации Михаил Федоров Сергей Безкрестнов с позывным «Флэш» заявил, что Украина еще не реализовала даже половину запланированных решений для борьбы с российскими дронами.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

По словам эксперта, в будущем эффективность уничтожения российских «Шахедов» будет только расти.

Мы даже сейчас не сделали и половину того, что мы думаем сделать. То есть будет это еще лучше, но это будут такие глобальные изменения глобальной стратегии и концепции защиты нашей страны», — отметил Флеш.

Он пояснил, что сейчас силы ПВО вынуждены работать по всей территории Украины, что требует большого количества экипажей и дронов.

«Мы понимаем, что правильный путь для нас — это делать защиту наших границ, несколько уровней эшелонов, потому что „Шахед“ вообще не должен долетать до большого города», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в будущем система обороны будет работать так, чтобы основную часть дронов уничтожали еще вблизи границы.

«Мы будем так делать, что если какие-то „Шахеды“ добрались до города — будет работать армейская авиация, вертолеты, но останавливать „Шахеды“ нужно рядом с границей и не давать им шанса „кошмарить“ наши города», — сказал Флэш.

Отдельно он отметил необходимость создания единого радиолокационного поля в Украине.

«Ведь перехватчики не могут работать без понимания, где летают „Шахеды“, — объяснил эксперт.

По словам Бескрестнова, в Украине существует дефицит радиолокационных станций, поскольку их нужно гораздо больше для покрытия всей территории государства.

«Мы пытаемся закупать и устанавливать новые радиолокационные станции, и также мы пытаемся наращивать количество экипажей и количество средств уничтожения», — сообщил он.

Флеш также заявил, что в Украине планируется масштабно внедрять систему удаленного управления дронами-перехватчиками.

«У нас будут пилоты в едином центре где-то очень глубоко под землей, с опытом управления, и мы будем пытаться делать так, чтобы экипажей было минимум», — отметил эксперт.

Он добавил, что во время последней ночной атаки российских Шахедов уже применяли систему удаленного управления.

«Удаленное управление — это наше будущее», — подчеркнул Бескрестнов.

По его мнению, такой подход поможет сохранить человеческий ресурс.

Ранее сообщалось, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российские войска в ночь на 14 мая снова массированно атаковали Одесскую область, запустив две волны дронов.

