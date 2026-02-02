"Еще несколько сантиметров — и нас бы не было": жители Черкасс об атаке дронов РФ

ГСЧС

Российские войска ударными беспилотниками в ночь на 2 февраля атаковали Черкасскую область. В результате атаки ранения получили по меньшей мере четверо местных жителей.

Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, один из беспилотников попал в жилую застройку. Удар вызвал масштабный пожар, дома подверглись серьезным разрушениям. Люди вынуждены были спасаться, выбегая из домов среди ночи.

«Начался сильный огонь. Мы выбегали через окно — оно выпало. Выбежали почти голые, в одних рубашках», — рассказала жительница разрушенного дома.

По ее словам, муж помог ей выбраться наружу за считанные секунды до полного обвала конструкций. «Еще несколько сантиметров — и нас бы придавило», — добавила она.

Другая очевидица сообщила, что после взрыва дом охватило пламя: «Скорая забрала раненых, а здесь все горело. Потом приехали пожарные и начали тушить, потому что в доме был газовый котел».

Местные жители рассказывают, что некоторые пострадавшие получили осколочные ранения и находились в шоковом состоянии. «Меня сразу забрали в больницу. Были осколки, оказали всю необходимую помощь», — сказала одна из пострадавших.

По словам жителей, здания разрушены полностью и непригодны для проживания. Люди остались без вещей и документов и вынуждены временно переезжать к родственникам.

«У нас не осталось ничего. Дома фактически нет», — отметили очевидцы.

На месте атаки работали подразделения ГСЧС, медики и правоохранители. Пожары ликвидированы. Правоохранительные органы документируют последствия удара и собирают показания очевидцев.

