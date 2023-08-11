Еще один год без F-16: обучение украинских пилотов затягивается — WP

Первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на американских истребителях раньше следующего лета.

Украине предположительно придется прожить еще один год без современных истребителей F-16, которые могли бы обеспечить эффективное противостояние российской боевой авиации во время контрнаступления и лучше защитить гражданское население от регулярных ударов ракетами и беспилотниками, которые осуществляет государство-агрессор.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных, большинство из которых общалось с изданием на условиях анонимности.

Сколько пилотов подготовят

Только шесть украинских пилотов, то есть примерно половина эскадрильи, пройдут первый раунд обучения, еще два пилота определены как резервные кандидаты. Хотя они уже свободно владеют английским, по словам украинских чиновников, их сначала отправляют на четырехмесячные курсы английского языка в Британию, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными самолетами.

Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, который может быть менее совершенным в английском языке, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила учить целые экипажи вместе, а не только пилотов.

Таким образом, начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится полгода, для этой первой группы сместилось аж на январь 2024 года.

Вторая группа, в которой будет примерно такое же количество пилотов, будет готова еще через шесть месяцев – то есть примерно в конце следующего года.

Еще 20 украинских пилотов готовы к обучению на английском языке, сообщили официальные лица США.

Однако большинство лучших украинских пилотов останутся в Украине, где они совершают вылеты на самолетах советской разработки и стреляют французскими ракетами SCALP и британскими Storm Shadow.

Где именно будет проходить обучение

В Дании и Нидерландах, где должны проходить обучение украинские пилоты, опасаются прибегать к конкретизации времени, необходимого для подготовки.

Министерство обороны Дании отказалось комментировать, сколько времени продлится программа, или отвечать на вопросы о возможных задержках. Правительство Нидерландов работает с Румынией над созданием учебного центра в Румынии, но официальные лица США заявили, что это также займет некоторое время.

Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк Ван де Бик сказал, что ключевой проблемой является нехватка учебно-тренировочных самолетов F-16 в Европе. Нидерланды, например, находятся в процессе перехода на более совершенные F-35.

"Чтобы научить пилота-истребителя, вам также нужны пилоты-истребители. Меньшие страны уже не имеют такого потенциала", – сказал Ван де Бик.

Украинские официальные лица удивляются, почему Соединенные Штаты, имея гораздо большее количество инструкторов, не проводят обучение на базе ВВС Люк в Аризоне, где каждый год учатся управлять F-16 более 400 американских пилотов. Эта программа длится семь месяцев.

Почему Украине нужны F-16

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что истребители F-16 оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен.

По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), присланные Соединенными Штатами в Украину в прошлом году, также будут запускаться с F-16. "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена", — отметил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

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