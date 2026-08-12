Еще один город Украины отказался от опасных электросамокатов: что известно

Электросамокат / © Pixabay

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В Черновцах городской совет расторг договоры с операторами проката электросамокатов. Причина — многочисленные жалобы жителей на беспорядочную парковку и опасность для пешеходов.

Соответствующее решение было принято во время сессии горсовета 10 августа.

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Решение поддержали 22 депутата. Следовательно, операторы проката электросамокатов Bolt, Vevi и Jet.ua должны в течение 14 дней убрать транспорт с улиц города, а также зарядные станции и другое сопутствующее оборудование.

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В горсовете отметили, что если компании не уберут электросамокаты в установленные сроки, коммунальные службы самостоятельно эвакуируют их на площадку временного хранения. Расходы на транспортировку и хранение транспорта должны компенсировать его владельцы.

Добавим, что Черновцы — не первый город, отказавшийся от электросамокатов. В 2021 году в Одессе ввели ограничение движения электросамокатов и другого персонального электротранспорта по Трассе здоровья из-за многочисленных ДТП.

Опасность от электросамокатов — что известно

Напомним, исполняющий обязанности медицинского директора НДСБ «Охматдет» Роман Жежера шокировал статистикой травм детей от электросамокатов. По его словам, несовершеннолетние все чаще подвеогаются тяжелым черепно-мозговым травмам, впадают в кому, а около 8% из них остаются с глубокой инвалидностью.

Под Киевом в поселке Гатное Фастовского района произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, в котором погиб ребенок. По информации полиции, водитель автомобиля двигался по дороге в Гатном, когда вдруг на перекрестке появился электросамокат, на котором находились двое детей. Один ребенок погиб, другой травмировался.

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