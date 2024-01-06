Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что хочет, чтобы его страна вышла из НАТО.

Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, республиканец может прибегнуть к такому шагу в случае, если победит на выборах. Впервые схожее заявление он сделал еще в октябре. Он также предполагал, что пора вывести Соединенные Штаты из ООН.

"Век век серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих военных инвестиционных обязательств, и при необходимости переоценит нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны безосновательно увеличил риск большого конфликта с Россией", — сказала спикер. .

Однако Рамасвами далеко не единственный кандидат в президенты США, заговоривший о выходе страны из НАТО. Об этом ранее говорил и экспрезидент Дональд Трамп.

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"Выход США из НАТО может стать началом крупнейшего трансатлантического кризиса за последние десятилетия, что приведет к вопросам, способен ли Вашингтон поддерживать союзников, а также сделал невозможным способность НАТО выступать сдерживающей силой против России", — пишет издание.

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