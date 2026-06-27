Генический мост обвалился

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На левом берегу Херсонской области украинские войска уничтожили мост в Геническом, который путинская армия активно использовала для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов.

По предварительным данным, автомобильное движение через мост полностью остановлено. Результаты ударов по мосту опубликовал мониторинговый Telegram-канал Supernova+.

По предварительной информации, мост обрушился не сразу после конкретного удара, а в результате систематического огневого поражения в последние недели.

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На опубликованных фото продемонстрировано, что целая плита среди проезжей части упала вместе с автомобилем. В сети также пишут, что в результате падения транспортного средства погибли.

Генический мост обвалился / фото: Supernova+

Генический мост обвалился / фото: Supernova+

Генический автомобильный мост через пролив Тонкий, а также проходящий поблизости старый железнодорожный мост и сам маршрут по Арабатской стрелке имеют критическое военно-логистическое значение для российских оккупационных войск.

После того, как Силы обороны Украины начали регулярно наносить эффективные удары по основным логистическим артериям, роль Арабатской стрелки для армии РФ существенно возросла.

Маршрут через Геническ и Арабатскую стрелку — один из трех ключевых путей, соединяющих оккупированный Крымский полуостров с материковой частью Украины (наряду с Армянском и Чонгаром).

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Когда основные трассы, например, М-18 через Чонгар испытывают серьезные повреждения вследствие ракетных ударов или атак дронов, Арабатская стрелка остается для россиян важнейшим коридором. По ней осуществляется опрокидывание живой силы, техники и боеприпасов из крымских логистических хабов в Херсонскую и Запорожскую области.

Уничтожение важных для оккупантов мостов: последние новости

Напомним, регулярные удары ВСУ по логистическим узлам, мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки парализовали поставки оккупантов и заставили коллаборантов готовиться к срочной эвакуации.

Ранее руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины полностью вывели из строя Чонгарский мост после ряда атак по нему. Российская оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений.

Кроме того, подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное.

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