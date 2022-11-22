Еще один "мамкин завоеватель": венгерский премьер Орбан посягнул на территорию Украины и Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел в люди в скандальном шарфе с картой "Великой Венгрии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал. Он посягнул на территорию Украины и Румынии.

Политик нарядился в фанатский шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли территории Украины и Румынии.

Такой предмет одежды премьер надел на встречу с футболистом Балаж Джуджаком.

В Сети украинцы отреагировали и такой очередной выход венгерского политика:

"Сборщик земель". Версия 2.0.

Еще один "мамкин завоеватель".

Тот карлик, а этот вообще гном для мировой политики.

В Бухаресте уже отреагировали на этот выпад и назвали неприемлемым такое поведение главы правительства.

Напомним, что глава МИД Венгрии Сиярто поехал на форум "Росатома" в Сочи, чтобы принять участие в форме "Атомэкспо", организованной российской энергетической компанией "Росатом".

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