Еще один налог упразднен во время войны: за что можно будет не платить

Еще один налог упразднен во время войны: за что можно будет не платить

ТСН.ua рассказывает, какой еще налог был отменен для украинцев и за что можно не платить целых два года.

Согласно законопроекту №7190 от 22 марта 2022 года на время военного положения в Украине отменяется налог на недвижимость.

Новая норма распространяется на 2021 год (за него ведь нужно было заплатить до 1 июля 2022 года), а также на текущий 2022 год. То есть, до 1 июля 2023 года.

Как пояснил эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко, украинцы фактически могут не платить за жилье, разрушившееся в период военного положения. Кроме жилой недвижимости, можно теперь не платить налог также на коммерческие и другие помещения.

Эксперт считает, что благодаря таким налоговым послаблениям хоть и сократится поступления в бюджет, но также это поможет стимулировать возвращение украинского бизнеса к работе и поддержку экономики страны именно тогда, когда этого нужно больше всего.

Изменятся ли цены на жилье после войны?

По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, после войны среди украинцев стоит ожидать резкого роста спроса на недвижимость, а вот среди иностранных граждан спрос, наоборот, упадет. Цены на квартиры не упадут сильно, если война скоро закончится. В противном случае, можно ожидать значительного падения. После войны также следует ожидать роста цен на строительные материалы, что повлияет на стоимость строительных работ и конечно стоимость готовых квартир или домов на первичном рынке.