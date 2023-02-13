Еще один неопознанный объект над США, канадская монета-писанка и протесты в Мадриде: главные новости ночи 13 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 февраля:
- Истребитель в небе над США сбил еще один неизвестный объект Читать далее –>
- Около 250 тысяч испанцев вышли на митинг в Мадриде Читать далее –>
- На Кипре завершился второй тур президентских выборов: кто стал новым лидером страны Читать далее –>
- "Великие события" на годовщину вторжения: Кулеба анонсировал новые санкции против РФ Читать далее –>
- В Канаде выпустили золотую монету в виде украинской писанки Читать далее –>
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