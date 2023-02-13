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Еще один неопознанный объект над США, канадская монета-писанка и протесты в Мадриде: главные новости ночи 13 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
1 мин
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Еще один неопознанный объект над США, канадская монета-писанка и протесты в Мадриде: главные новости ночи 13 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 февраля:

  • Истребитель в небе над США сбил еще один неизвестный объект Читать далее –>
  • Около 250 тысяч испанцев вышли на митинг в Мадриде Читать далее –>
  • На Кипре завершился второй тур президентских выборов: кто стал новым лидером страны Читать далее –>
  • "Великие события" на годовщину вторжения: Кулеба анонсировал новые санкции против РФ Читать далее –>
  • В Канаде выпустили золотую монету в виде украинской писанки Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
137
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