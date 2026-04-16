Еще один областной центр — под атакой РФ: взрывы в двух районах, повреждены дома и газовая сеть (фото)
Российские войска нанесли очередную атаку БпЛА по Харькову: в Индустриальном районе загорелся автомобиль, а в Немышлянском повреждены частные дома и газовая сеть.
Россия нанесла очередную атаку беспилотниками по Харькову . В городе зафиксировали попадания в двух районах.
По информации ГСЧС Украины, в Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.
В Немышлянском районе попадание произошло в проезжую часть. Из-за взрыва повреждено остекление окон в пяти частных домах, а также газовую сеть. За медицинской помощью обратились два человека.
На местах атаки работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, а психологи оказывали помощь местным жителям.
