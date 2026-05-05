Еще один областной центр утром вздрогнул от взрыва: что известно

Дым от взрыва. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 5 мая в Запорожье также произошли взрывы. Громко было в нескольких районах областного центра.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Запорожье в некоторых районах был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Реклама

Заметим, в областном центре от 04:46 раздаются сирены о воздушной угрозе. Военные ПС ВСУ предупреждали об угрозе БПЛА и КАБов.

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по Запорожью. Три человека погибли в результате атак на областной центр, Вольнянск и Запорожский район.

Напомним, накануне днем, 4 мая, российские дроны атаковали Вольнянск в Запорожской области. Враг устроил дронами по церкви и рынку . Из-за удара погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Новости партнеров