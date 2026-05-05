ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2184
Время на прочтение
1 мин

Еще один областной центр утром вздрогнул от взрыва: что известно

В Запорожье от рассвета объявлена воздушная тревога — оккупанты атакуют областной центр.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Дым от взрыва.

Дым от взрыва. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 5 мая в Запорожье также произошли взрывы. Громко было в нескольких районах областного центра.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Запорожье в некоторых районах был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Заметим, в областном центре от 04:46 раздаются сирены о воздушной угрозе. Военные ПС ВСУ предупреждали об угрозе БПЛА и КАБов.

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по Запорожью. Три человека погибли в результате атак на областной центр, Вольнянск и Запорожский район.

Напомним, накануне днем, 4 мая, российские дроны атаковали Вольнянск в Запорожской области. Враг устроил дронами по церкви и рынку . Из-за удара погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie