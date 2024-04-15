"Еще один шаг к укреплению нашей защиты от российского террора": Украина подписала соглашение о безопасности с Латвией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству и народу Латвии за непреклонную поддержку и готовность помогать украинскому народу на фоне подписания соглашения о безопасности с Латвией.

Об этом президент сообщил 15 апреля.

По его словам, Украина заключила уже 9 таких договоренностей: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. И мы продолжим работу над новыми соглашениями с другими странами.

"Это еще один шаг к укреплению нашей защиты от российского террора", – заявил президент.

Напомним, накануне, 14 марта, переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности с Латвией проводил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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