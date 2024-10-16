Еще один скандальный блогер сбежал из Украины: "З****ся ради безопасности"

Из Украины скрылся еще один известный блоггер. Свое решение покинуть страну он аргументировал тем, что якобы сделал это "ради безопасности". А незадолго до отъезда его якобы избили люди, по его словам, связанные с ТЦК.

Что случилось на самом деле и где блоггер – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Еще один беглый блоггер

Львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, после конфликта с ТЦК и получения повестки скрылся в Польше. Об этом Скайф сообщил в ответном видео.

Как утверждает 26-летний инфлюэнсер, незадолго до отъезда его якобы избили люди, по его словам, связанные с ТЦК. Перед бегством Юрий записал видеообращение в Instagram, где рассказал о случившемся. Блогер обвинил в нападении сотрудников ТЦК, хотя точно их узнать не смог, поскольку все нападавшие были в масках. По его словам, на место вызвали полицию.

Побег Паши Бумчика

Напомню, что это уже не первый случай, когда блоггеры бегут из Украины после получения повестки. В сентябре скандальный украинский блоггер Паша Бумчик, известный своими экстремальными и провокационными роликами, незаконно скрылся из Украины. О своем выезде за границу Бумчик активно рассказывает в соцсетях. Страну он якобы покинул после того, как получил повестку. В TikTok он публиковал кадры, где он держит в руках повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве. Впоследствии скандальный блоггер показал, как упаковывает вещи, собирает деньги и направляется в горы.

После этого он оказался в Румынии, о чем тоже сообщил в соцсетях.

"Гулял и случайно вышел в Румынию. Случайно заблудился в горах и попал в Румынию за три дня"

Такое писал Бумчик в своих соцсетях, правда, на русском языке. Впрочем, дальше стало похоже, что в Румынии Паша Бумчик надолго тоже не задержался. Впоследствии он в фотоблоге сообщил, что уже находится в Будапеште. Блогер публиковал кадры у здания, похожего на железнодорожный вокзал Будапешт-Келети.

Очевидно, что если Паша Бумчик, настоящая фамилия которого Двуличанский, покинул Украину, то сделал это незаконно. Кстати, его уже занесли в базу сайта "Миротворец". Скандального блоггера обозначили как дезертира и предателя Украины.

Бегство Александра Волошина

Еще раньше из Украины сбежал блогер Александр Волоши н. В августе в Сети ширились фото, на которых знаменитость пересекает границу и отправляется в Польшу. Еще больше Волошин заинтриговал своим исчезновением из соцсетей. Он удалил свои публикации и не выходил на связь. Однако через некоторое время блогер неожиданно публично заявил о своем выезде за границу на своем YouTube-канале. По словам Александра, он скрылся в столице Польши после того, как в его сторону и его команды начали "прилетать" угрозы от неизвестных. Также Волошин рассказал об избиении его охранника и обнаружении аппарата для прослушивания в его авто. И добавил, что пока не планирует возвращаться в Украину.

Я мог бы уже и не публиковать это видео, все и так знают, что я уехал. Я начал получать угрозы от военных. Сразу скажу, что возвращаться не планирую. Мои люди меня поддержали. Каждый человек имеет право делать то, что он думает., и то, что она хочет. Мы должны воспринять и двигаться дальше"

В Сети разгорелось немало дискуссий. Одни отнеслись к блоггеру с пониманием, а другие выразили тотальное возмущение такой несправедливостью и подвергли критике его за манипулирование на чувствительных темах, на замене некоторых понятий и фразах, вырванных из контекста.

"Не верю. Чувствую манипулирование. У меня нет достаточно информации, чтобы разнести все по фактам и это мне не нужно, но чувствую, что здесь вообще не так, как он щебечет"

"Саша ты красавчик!!! Поддерживаю каждое твое слово! Пожалуй, единственный блогер, который сказал народу открыто, что у нас делается в стране! Пусть у тебя все будет хорошо!"

"Да ты что, слежка, прослушивание, а заграница уехала, как ни в чем не бывало. Стал частью коррупционного механизма, который пытаешься осуждать, лицемерием не воняет тебе парень?)"

Как известно, ранее Александр Волошин не раз фигурировал в скандалах. В частности, недавно после ужасного обстрела россиянами детской больницы "Охматдет" в июле его обвинили в хищении денег по благотворительному сбору, который он открыл на своей странице в Instagram, и в распространении вражеских нарративов. После хейта знаменитость опубликовал отчет и опроверг слухи о присвоении средств.

Впрочем, после собственных раздумий Волошина о так называемом "перемирии с РФ" он все же попал в базу "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение российской пропаганды". Тогда блоггер отреагировал на попадание в Миротворец в фотоблоге. Блогер убежден, что это сделает его "врагом народа". И отметил, что он категорически не соглашается с такими предписаниями в профайле, потому что уже извинился перед всеми за свое некорректное поведение.

"Меня сравнили с сепаратистом. Когда мне это низвергли, я сначала не поверил… Думал, что товарищ решил меня разыграть, но потом понял, что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и чего ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. не прав и признал свою ошибку"

Со своей стороны, такое поведение блоггера прокомментировала его коллега, интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай. Журналистка напомнила, как еще в июле предсказывала, что Волошин с помощью "агрессивного маркетинга" и "игры на эмоциях людей" еще задолго готовил юзеров к своему побегу из Украины, что и произошло. В заключение блоггер отметил, что будет продолжать помогать Украине из-за границы.

"Для меня основным врагом остается и будет оставаться Россия. От себя я буду делать все, чтобы этого врага уничтожить".

Ранее нардепка Александра Устинова оскандалилась из-за высказываний об уклоняющихся. По ее словам, ответственность за незаконное пересечение границы должна быть более серьезной.

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