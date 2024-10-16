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Еще один скандальный блогер сбежал из Украины: "З****ся ради безопасности"

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Еще один скандальный блогер сбежал из Украины: "З****ся ради безопасности"

Скайф сбежал из Украины

Поступок парня вызвал немало споров.

Из Украины скрылся еще один известный блоггер. Свое решение покинуть страну он аргументировал тем, что якобы сделал это "ради безопасности". А незадолго до отъезда его якобы избили люди, по его словам, связанные с ТЦК.

Что случилось на самом деле и где блоггер – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Еще один беглый блоггер

Львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, после конфликта с ТЦК и получения повестки скрылся в Польше. Об этом Скайф сообщил в ответном видео.

Как утверждает 26-летний инфлюэнсер, незадолго до отъезда его якобы избили люди, по его словам, связанные с ТЦК. Перед бегством Юрий записал видеообращение в Instagram, где рассказал о случившемся. Блогер обвинил в нападении сотрудников ТЦК, хотя точно их узнать не смог, поскольку все нападавшие были в масках. По его словам, на место вызвали полицию.

Побег Паши Бумчика

Напомню, что это уже не первый случай, когда блоггеры бегут из Украины после получения повестки. В сентябре скандальный украинский блоггер Паша Бумчик, известный своими экстремальными и провокационными роликами, незаконно скрылся из Украины. О своем выезде за границу Бумчик активно рассказывает в соцсетях. Страну он якобы покинул после того, как получил повестку. В TikTok он публиковал кадры, где он держит в руках повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве. Впоследствии скандальный блоггер показал, как упаковывает вещи, собирает деньги и направляется в горы.

После этого он оказался в Румынии, о чем тоже сообщил в соцсетях.

"Гулял и случайно вышел в Румынию. Случайно заблудился в горах и попал в Румынию за три дня"

Такое писал Бумчик в своих соцсетях, правда, на русском языке. Впрочем, дальше стало похоже, что в Румынии Паша Бумчик надолго тоже не задержался. Впоследствии он в фотоблоге сообщил, что уже находится в Будапеште. Блогер публиковал кадры у здания, похожего на железнодорожный вокзал Будапешт-Келети.

Очевидно, что если Паша Бумчик, настоящая фамилия которого Двуличанский, покинул Украину, то сделал это незаконно. Кстати, его уже занесли в базу сайта "Миротворец". Скандального блоггера обозначили как дезертира и предателя Украины.

Бегство Александра Волошина

Еще раньше из Украины сбежал блогер Александр Волоши н. В августе в Сети ширились фото, на которых знаменитость пересекает границу и отправляется в Польшу. Еще больше Волошин заинтриговал своим исчезновением из соцсетей. Он удалил свои публикации и не выходил на связь. Однако через некоторое время блогер неожиданно публично заявил о своем выезде за границу на своем YouTube-канале. По словам Александра, он скрылся в столице Польши после того, как в его сторону и его команды начали "прилетать" угрозы от неизвестных. Также Волошин рассказал об избиении его охранника и обнаружении аппарата для прослушивания в его авто. И добавил, что пока не планирует возвращаться в Украину.

Я мог бы уже и не публиковать это видео, все и так знают, что я уехал. Я начал получать угрозы от военных. Сразу скажу, что возвращаться не планирую. Мои люди меня поддержали. Каждый человек имеет право делать то, что он думает., и то, что она хочет. Мы должны воспринять и двигаться дальше"

В Сети разгорелось немало дискуссий. Одни отнеслись к блоггеру с пониманием, а другие выразили тотальное возмущение такой несправедливостью и подвергли критике его за манипулирование на чувствительных темах, на замене некоторых понятий и фразах, вырванных из контекста.

  • "Не верю. Чувствую манипулирование. У меня нет достаточно информации, чтобы разнести все по фактам и это мне не нужно, но чувствую, что здесь вообще не так, как он щебечет"
  • "Саша ты красавчик!!! Поддерживаю каждое твое слово! Пожалуй, единственный блогер, который сказал народу открыто, что у нас делается в стране! Пусть у тебя все будет хорошо!"
  • "Да ты что, слежка, прослушивание, а заграница уехала, как ни в чем не бывало. Стал частью коррупционного механизма, который пытаешься осуждать, лицемерием не воняет тебе парень?)"

Как известно, ранее Александр Волошин не раз фигурировал в скандалах. В частности, недавно после ужасного обстрела россиянами детской больницы "Охматдет" в июле его обвинили в хищении денег по благотворительному сбору, который он открыл на своей странице в Instagram, и в распространении вражеских нарративов. После хейта знаменитость опубликовал отчет и опроверг слухи о присвоении средств.

Впрочем, после собственных раздумий Волошина о так называемом "перемирии с РФ" он все же попал в базу "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение российской пропаганды". Тогда блоггер отреагировал на попадание в Миротворец в фотоблоге. Блогер убежден, что это сделает его "врагом народа". И отметил, что он категорически не соглашается с такими предписаниями в профайле, потому что уже извинился перед всеми за свое некорректное поведение.

"Меня сравнили с сепаратистом. Когда мне это низвергли, я сначала не поверил… Думал, что товарищ решил меня разыграть, но потом понял, что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и чего ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. не прав и признал свою ошибку"

Со своей стороны, такое поведение блоггера прокомментировала его коллега, интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай. Журналистка напомнила, как еще в июле предсказывала, что Волошин с помощью "агрессивного маркетинга" и "игры на эмоциях людей" еще задолго готовил юзеров к своему побегу из Украины, что и произошло. В заключение блоггер отметил, что будет продолжать помогать Украине из-за границы.

"Для меня основным врагом остается и будет оставаться Россия. От себя я буду делать все, чтобы этого врага уничтожить".

Ранее нардепка Александра Устинова оскандалилась из-за высказываний об уклоняющихся. По ее словам, ответственность за незаконное пересечение границы должна быть более серьезной.

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